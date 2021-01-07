صحيفة ديلي صباح: شركة تركية تستعد لإنشاء محطتي طاقة في مصراتة وطرابلس

كشفت صحيفة “ديلي صباح” التركية عن عزم شركة إنكا التركية لإعلان استعدادها للبدء في إنشاء محطتين للطاقة في ليبيا.

الصحيفة التركية قالت اليوم الخميس، إن إحداهما في مدينة مصراتة بقدرة 650 ميجاوات، والأخرى غرب طرابلس بقدرة 671 ميجاوات.

وأشارت “ديلي صباح” إلى أن المشروعين التركيين بالتشارك مع شركة سيمنز الألمانية، وإنجاز المشروعين سيكون في عام 2022.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن إحدى الشركات التركية على وشك الانتهاء من مشروع محطة كهرباء في ليبيا بالقرب من طرابلس، مشيراً إلى أن قدرة المحطة 1000 ميغاوات، ويجب توفير الأمن لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي لتشغيل المحطة وإلا فستصبح بلا فائدة.

ولفت في تصريحاته إلى أن هناك تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وحكومة الوفاق، وأن بعض المستثمرين الأتراك لديهم اتفاقات في ليبيا حول محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، على حد قوله.