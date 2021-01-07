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«دراه»: نعمل على رفع المعاناة عن الليبيين.. ومستاؤون من تحركات «حفتر»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الهادي دراه، المتحدث باسم ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة”، إن ثقة “جيش” حكومة الوفاق “مهتزة” في التزام الجنرال خليفة حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، على حد زعمه.

وأضاف عبد الهادي دراه، في تصريح لـ”وكالة الأناضول” التركية:” إن ثقتنا مهتزة في التزام مليشيا حفتر بتنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية (5+5) القاضي بوقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من البلاد” على حد تعبيره.

وادعى:” نحن مع اتفاق 5+5 وفتح الطريق ورفع المعاناة عن المواطنين”،” نشعر بالاستياء بسبب عدم سحب الطرف الآخر للمرتزقة وعدم تنفيذه بنود الاتفاق”.

وأعلنت الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية.

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الليبيين تحركات حفتر دراه رفع المعاناة مستاؤون

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • علي العكس الليبيين هم المستاؤون من رؤيتهم لك والي روؤية بقيه الخونه والعملاء فمناظركم مقززه وكلامك كله كذب وانت عكستها عندما وصفت الجيش بقيادة حفتر بالمليشيات والقاصي والداني يعلم انكم انت هم المليشيات الارهابيه الهمجيه

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  • يادارة يابن الحمارة لولا حفتر لكان الاتراك يامتناك يحتلون موانئ النفط ويذهب عائده لكرش اردوغان ياحريم السلطان لو لم يكن هناك جيش وطنى ليبى قوى بدعم من خير اجناد الارض لسيطر المرتزقة على ليبيا وباعوا نسوانكم فى سوق النهاسة ولا مكان لكم ياكناسة

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  • ايها الخروف الحقير الا تستحوا عندما يستدعى احد كلاب اردوغان قادة المليشيات مع خايب المشرى لانقرة ليتلقوا تعليمات الخيانة من الباب العالى اتفوووه عليك فلن يتم رفع المعاناة عن الشعب الا عندما يهب الشعب المسلح لكنس اليلاد من الخوان وايداعهم فى السجون كما حدث فى مصر والسودان وقرييا سنراه فى ليبيا وتونس فاردوغان يغرق الان الخوازيق تاتيه من كل مكان

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