«دراه»: نعمل على رفع المعاناة عن الليبيين.. ومستاؤون من تحركات «حفتر»

قال عبد الهادي دراه، المتحدث باسم ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة”، إن ثقة “جيش” حكومة الوفاق “مهتزة” في التزام الجنرال خليفة حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، على حد زعمه.

وأضاف عبد الهادي دراه، في تصريح لـ”وكالة الأناضول” التركية:” إن ثقتنا مهتزة في التزام مليشيا حفتر بتنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية (5+5) القاضي بوقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من البلاد” على حد تعبيره.

وادعى:” نحن مع اتفاق 5+5 وفتح الطريق ورفع المعاناة عن المواطنين”،” نشعر بالاستياء بسبب عدم سحب الطرف الآخر للمرتزقة وعدم تنفيذه بنود الاتفاق”.

وأعلنت الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية.