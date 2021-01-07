عمر الحاسي: البعض أصبح منافقاً بعد «الثورة»

قال عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، إن أحد دروس “ثورة ليبيا” هي أن كثيرين أصبح شعارهم أنا أنافق إذا أنا موجود” على حد زعمه.

“الحاسي” القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا كتب على حسابه بـ”تويتر” اليوم قائلاً: “بعض الإعلاميين لم يكن صوتهم بعد الثورة بوصلة للحقيقة، بل

بوق ينافق الانقلابيين ويهلل لغرائز السفاحين، بقنوات تمولها دول الأجندات” وفق قوله.

أضاف “الحاسي” الذي لم يحظ بشرعية مجلس النواب المنتخب، بقوله: “اعلام النفاق مهمته أن يطمس الحقيقة أمام الناس ليؤمنوا بالباطل” وفق قوله.