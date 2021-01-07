المنيسي: الملف الليبي من أبرز أسباب الخلاف بين مصر وقطر

قال السفير المصري السابق لدى الدوحة محمد المنيسي، اليوم الخميس، إن الدعم القطري للتدخل التركي في ليبيا هو سبب رئيس للخلاف بين القاهرة والدوحة.

وأوضح المنيسي في تصريح صحفي أن استئناف العلاقات بين مصر وقطر متوقف على مدى التزام الأخيرة، مبينًا أن تاريخ قطر في مثل هذه الأمور غير جيد، مشيرًا إلى أن ما تم الاتفاق عليه ليس هو المهم، المهم هو التنفيذ، لافتًا إلى أنه ومن واقع خبرته مع القطريين يستطيع التأكيد أنهم لن يلتزموا.

واستبعد المنيسي أن تعقد مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة أي مشاورات للاتفاق على نقاط الخلاف بين البلدين، مضيفًا أن مصر لديها خلافات أساسية مع قطر، وهي أن تتوقف قطر عن دعم آبي أحمد في موضوع سد النهضة، والتوقف عن دعم بقايا وفلول الجماعات الإرهابية الموجودة في شمال سيناء، ووقف إرسال المال والسلاح لهم عن طريق حركة حماس في قطاع غزة.

وتابع المنيسي أنه إذا التزمت قطر وقامت ببعض الجهود في هذه النقاط فسيكون في ذلك مصلحة جيدة لمصر، وإذا لم تلتزم سيكون هناك كلاما آخر.

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