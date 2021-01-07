نادي الصداقة بشحات يحتفي باليوم الوطني للشجرة

أحيا عدد من سكان بلدة شحات اليوم الوطني للشجرة بإقامة حملة تشجير بمشاركة عدد من الناشطين والمهتمين.

وتم تنظيم حملة تشجير لشتلات الغار والزيتون داخل أسوار نادي الصداقة بالمدينة تأكيدا على ضرورة المحافظة على المساحات الخضراء والتشجيع على غرس الأشجار واحتفاء باليوم الوطني للشجرة والذي يوافق السابع من يناير من كل عام

وأقيمت الحملة بحضور إدارات وزارة الزراعة وبعض المهتمين والجمعيات الخاصة بالشجرة وأشبال وبراعم نادي الصداقة، كما تم توزيع مطويات تحفز المواطنين للحفاظ على الغطاء النباتي من خلال الزراعة السليمة للشتلات.

ويشكل اليوم الوطني للشجرة مناسبة للتأكيد على ضرورة المحافظة على الطبيعة من خلال المساهمة في التشجير وغرس الشتلات.

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