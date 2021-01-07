«صوان»: حزبنا يعمل على «دعم الاستقرار» ويسعى لـ«منع الاستبداد»

زعم محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، أن حزبه يعمل على دعم الاستقرار السياسي والوصول إلى تسوية للأزمة في ليبيا.

قال “صوان” في حوار أقامه حزبه بفندق المهارى في العاصمة طرابلس، مع عدد من الشباب، ومشاركة عدد من السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين، إن حزبه، يعمل على منع عودة الاستبداد والعسكرة، ويقدم جهوداً لدعم الشباب.

الحوارية التي كانت بعنوان (منتدى الحوار المجتمعي)، تحت شعار “رأيك مهم واحترام رأي غيرك أهم”، تمّ خلالها مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالأزمة وخاصة تلك التي تخص شباب الحزب، وما يواجهونه من صعوبات للحصول على العمل، وأكد خلالها صوان أن الحزب يعمل بكل جهوده لدعم الاستقرار السياسي والوصول إلى تسوية، على حد قوله.