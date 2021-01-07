بريطانيا تعتبر تبادل الأسرى خطوة مهمة لبناء الثقة بين الأطراف الليبية

قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، الخميس، إن عملية تبادل الأسرى التي جرت برعاية اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 خطوة مهمة قد تساهم في بناء الثقة بين أطراف الصراع الليبي.

وأعربت السفارة البريطانية في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن ترحيبها بعملية تبادل الأسرى للمرة الثانية بعد التبادل الأول في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت في وقت سابق، بعملية تبادل 35 محتجزاً برعاية اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة الشويرف وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24