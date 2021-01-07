أهالي وادي عتبة يطالبون بترميم مسجد أم الحمام التاريخي “صور”

طالب أهالي وادي عتبة المسؤولين بإعادة ترميم مسجد أم الحمام الذي بني قبل نحو 400 عام وتعرض على مدى عقود لظروف الطبيعة والإهمال التي أخفت معالمه للمحافظة على الموروث الثقافي في البلدة

ويعد مسجد أم الحمام من أقدم المعالم الإسلامية في البلدة ولكنه اليوم لم يبق منه سوى بعض الأطلال بعد أن غُمرت هويته وطمست معالمه التي ظلت تتهاوى شيئا فشيئا مع مرور الأيام وجراء غياب أي مجهودات لترميم المسجد من قبل الجهات المختصة، تعالت دعوات الأهالي لمساعدتهم في ترميمه باعتباره واحدا من المعالم الاثرية في المنطقة.

وفي انتظار الاستجابة لمطالب ترميم هذا الموروث الثقافي يظل أهالي البلدة في انتظار عودة مسجد أم الحمام لسابق عهده فهو الذي ظل لعقود طويلة يؤدي دوره من تحفيظ القرآن الكريم الى تعليم الفقه الإسلامي قبل أن يتضرر بفعل الطبيعة واللامبالاة من المسؤولين.

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