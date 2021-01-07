«لجنة كورونا صرمان»: زيادة في الأعداد الحرجة ونناشد المستشفى العام لتخصيص قسم للعزل

قالت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، إن المدينة تشهد تزايد عدد حالات الاصابات الحرجة والتي تحتاج للدخول لمركز العزل الصحي صرمان والذي أعلن أنه الآن ممتلىء ولا يوجد به سرير شاغر.

أضافت “اللجنة” في بيان، اليوم الخميس، أنه مع تزايد الحالات الحرجة بقسم الفلترة والتي تحتاج للايواء بمركز عزل، فإنها تناشد مستشفى صرمان العام بتخصيص قسم لضمه لمركز العزل صرمان والأمر لا ينتظر وأننا والله يشهد بأن أرواح اهلنا بالمدينة غالية علينا والأمر الآن هو امام إدارة مستشفى صرمان في اتخاذ قرار حاسم وجريء يخدم المواطنين، وفق قولهم.