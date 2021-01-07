قنونو: الانتخابات البلدية رسالة قوية للبعثة الأممية ودرس لـ”حفتر”

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد قنونو، الخميس، إن الانتخابات البلدية تعتبر رسالة مهمة وقوية للبعثة الأممية التي اكتفت بالانزعاج والاستنكار من عرقلة “حفتر” للانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرته، بحسب قوله.

وأضاف قنونو في تصريحات صحفية خلال الإدلاء بصوته في انتخابات المجلس البلدي زليتن، أن تلك الانتخابات تتوافق مع ماينص عليه القانون العسكري الذي يسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية.

وتابع قنونو أن المشاركة اليوم في الانتخابات درس يضاف لعشرات الدروس لـ”حفتر”، لافتة إلى أن حفتر قام بعسكرة البلديات منذ سنة 2016 حيث أقال عمداء البلديات المنتخبين وعين عسكريين مكانهم، على حد قوله.

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