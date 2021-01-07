بني وليد.. وفاة طالب لجوء صومالي متأثرًا بتعذيبه على يد مهربي البشر

أعلنت مصادر صحفية، أن طالب لجوء صومالي لفي حتفه متأثراً بتعذيب قاس على يد عصابة لتهريب البشر في مدينة بني وليد.

وكشفت المصادر، أن القصة بدأت مع الشاب الصومالي البالغ من العمر 19 عاما عندما خطفه مهربون في بني وليد، وأجبر على العمل قسراً، تحت وطأة المعاملة القاسية والتعذيب، لكنهم أطلقوا سراحه بعدما وافق على دفع الدية المطلوبة.

وأشارت المصادر إلى أن المهاجر سجل لديها كطالب لجوء في أكتوبر الماضي، فور إطلاق سراحه من مدينة بني وليد؛ وروى لها بعد إدخاله المستشفى للعلاج أنه تعرض لسوء المعاملة وأجبر على العمل القسري، عندما كان قيد الأسر في مخيم لتهريب البشر.

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