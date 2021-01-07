«الثني» يضع حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط ين البريقة وأجدابيا

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، الخميس، جولة تفقدية شملت عديد المؤسسات في بلدية البريقة، واضعا حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين هذه البلدية، وبلدية أجدابيا.

ورافق الثني، خلال الجولة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس عبدالله المغربي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير التعليم فوزي بومريز، إضافة إلى عدد من مسؤولي ومشائخ وأعيان البلدية.

واستهل “الثني” جولته بزيارة لجامعة النجم الساطع، التقى خلالها بعدد من أعيان ومشائخ التركيبات الاجتماعية للبلدية، إضافة المجلس التسييري للبلدية، ورئيس الجامعة ومسؤوليها.

واطلع “الثني” على أبرز احتياجات الجامعة باعتبارها من أوائل الجامعات التقنية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وافتتحت جامعة النجم الساطع في العام 1981 ميلادي، وتخرج فيها العديد من الكوادر العاملة في مجال النفط والغاز.

وخرّجت الجامعة منذ افتتاحها وحتى العام 2004 ميلادي نحو 5000 طالب، قبل أن يتم ضمها لجامعة سرت، ومن ثم يتغير اسمها إلى المعهد العالي للتقنيات النفطية حتى العام 2015 ميلادي.، بحسب بيان الحكومة الليبية.

وأصدر مجلس الوزراء عقب ذلك القرار رقم 204 لسنة 2015 ميلادي، لتعود الجامعة مجددا لذات وضعها الذي انشأت به.

من جهة أخرى، وضع السيد الرئيس والوفد المرافق له، حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين البريقة وأجدابيا، باعتباره مشروعا هاما واستراتيجيا من شأنه تسهيل حركة السير بين البلديتين، وكذلك الحد من حوادث الطرقات الاي حصدت أرواح الكثيرين على الطريق الحالي.

وفي سياق متصل، أجرى السيد الرئيس زيارة لميناء البريقة، مطلعا على احتياجته.

وأصدر السيد الرئيس تعليماته بضرورة معالجة المشاكل وفق للأولية وبحسب المتاح للحكومة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.

وأبدى مشائخ وأعيان وحكماء البلدية ومسؤوليها ارتياحهم لزيارة السيد الرئيس والوفد المرافق له، مثمنين دوره ودور الحكومة الليبية في تذليل كافة الصعاب أمام المواطنين رفم ما تمر به البلاد من ظروف قاهرة.