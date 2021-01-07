«الميهوب»: رد الجيش سيكون قوي على أي تجاوز تركي.. والبعثة الأممية عليها تحمل مسؤوليتها

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا.

وأكد طلال الميهوب، وفقا لقناة “ليبيا الحدث”، أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدى والرد سيكون مفاجئًا وخاطفا في حال أي تهديد لليبيا.

وأشار طلال الميهوب، إلى أن اجتماعات “عراب الإخوان المسلمين خالد المشري وباقي أذناب الدولة التركية في تركيا” مع الأتراك ما هي إلا أخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5.