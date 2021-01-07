ليبيا الان

«الميهوب»: رد الجيش سيكون قوي على أي تجاوز تركي.. والبعثة الأممية عليها تحمل مسؤوليتها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا.

وأكد طلال الميهوب، وفقا لقناة “ليبيا الحدث”، أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدى والرد سيكون مفاجئًا وخاطفا في حال أي تهديد لليبيا.

وأشار طلال الميهوب، إلى أن اجتماعات “عراب الإخوان المسلمين خالد المشري وباقي أذناب الدولة التركية في تركيا” مع الأتراك ما هي إلا أخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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