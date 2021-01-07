«عبدالله الثني» يطلق إشارة بدء العمل رسميًا بمستشفى البريقة العام

دشن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، العمل رسميا بمستشفى البريقة العام بعد انتهاء أعمال الصيانة به وتجهيزه منذ فترة وجيزة.

وشارك مراسم التدشين، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس عبدالله المغربي، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، إضافة إلى مسؤولي وأعيان ومشائخ وحكماء البلدية.

وتفقد “الثني” سير العمل بالمستشفى المجهز وفقا لأعلى مستوى، متجولا في أقسامه وأروقته للاطلاع عن كثب على ما أنجز في هذا المرفق الاستراتيجي.

وأدخل مستشفى البريقة العام للصيانة في العام 2009 وباشرت الشركة المنفذة أعمالها في العام 2010 قبل أن تتوقف في العام الذي يليه حتى العام 2013 لتعود مجددا حتى شهر مايو من العام 2014 ووتوقف مجددا بسبب الوقف التركي الداعم للجماعات الإرهابية كون عمال الشركة من العناصر التركية.

واستأنفت الصيانة مجددا مع بداية العام 2017 واستمرت لعام قبل أن تتوقف بسبب عدم دفع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لمستحقات الشركة المنفذة لأعمال الصيانة.

وفي العام 2019، التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية مع مدير المستشفى والشركة المنفذة بحضور وزير الصحة.

وتعهد “الثني” في حينها، بالعمل على حل كافة المختنقات القانونية لاستكمال المشروع.

وأصدر “الثني” تعليماته لوزير الصحة بالعمل على استئناف الصيانة وتجهيز المستشفى.

وفعليا، تم استلام المستشفي في شهر مايو الماضي، من الشركة المنفذة عن طريق لجنة من وزارة الصحة.

وتم توريد الأجهزة الطبية من جهاز تنمية المراكز الإدارية، فيما تم توريد بقية الأجهزة والمعدات من اللجنة العليا لمكافحة وباء كارونا وذلك لحل المشاكل وفتح المستشفي لتقديم الخدمة للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على عقد شراء الخدمة وتم تسليم المستشفى إلى شركة ميثاق للتأمين وأصبح هنالك نقص في بعض الأجهزة التي قامت وزاره الصحة بتوريدها ليصبح المستشفي يعمل فيما يتعلق بالعمليات والإيواء.

ويضم المستشفى عيادات خارجية تضم ( العلاج الطبيعي، النساء، الأطفال، الباطنة، العيون، القلب، الملاحظة، الجراحة، العظام).

كما يضم غرفة طوارئ بسعة 5 أسرة، وغرفة عناية بسعة 5 أسرة، وغرفة إفاقة بسعة 5 أسرة، إضافة إلى غرفتين للعمليات الكبرى، وواحده صغرى للنساء.

كما يضم أقسام النساء، والرجال والأطفال، والجراحة، والباطنة، والعظام، كما يوجد في عياده القلب جهاز قياس الضغط، ورسم القلب بالإجهاد، فيما يوجد بقسم الأشعة، الأشعة السينية، والمقطعية وموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد، وعيادة العيون، وجهاز لقياس ضغط العين، وجهاز رسم العين.

وأبدى “الثني” ارتياحه لهذا الإنجاز، آملا أن يقدم الخدمات الأفضل لبلدية البريقة والبلديات المجاورة، فيما ثمن مشائخ وأعيان وحكماء البريقة دور رئيس مجلس الوزراء، الذي أثمر هذا الإنجاز بعد طول انتظار.