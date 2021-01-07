جامعة اجدابيا تجري امتحانات القبول لإعداد الكليات الطبية

تم مساء أمس الخميس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة اجدابيا إنجاز الامتحان التقييمي للطلبة المتقدمين لإعداد الكليات الطبية .

وقال مسجل عام الجامعة نوري الدنقلاوي إن نسبة الحضور للطلاب المتقدمين للدراسة بمرحلة الإعداد بالكليات الطبية كان متميزا، مشيرا إلى أن الامتحان جهز بشكل جيد والإشراف على توزيعه كان متناسق وبجاهزية عالية.

وأوضح الدنقلاوي أنه على الطلاب تقبّل نتائج الامتحان وأن السبب الرئيسي لإجرائه هو القدرة الاستيعابية للجامعة لا تزيد عن 100 طالب، مضيفا أن القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس الجامعة وتم استقبال الملفات. وبحكم ان نسبة النتائج كانت عالية لهذا العام فقد تم استقبال عدد كبير من ملفات الطلبة الراغبين في الدراسة بإعداد الكليات الطبية وكان امتحان القياس هو الفاصل لقبولهم.

من جانبه علّق عميد كلية الطب فرج الصراح عن التجهيز لامتحان معتبرا أن القبول هذا العام استثنائي والسبب جائحة كورونا لذا وضعت وزارة التعليم اسئلة استرشادية لغرض نجاح الطلبة في مستويات معينة وكانت نتيجة أغلب الطلبة بتقدير ممتاز بنسبة 95 بالمائة.

وقال الصراح متحدثا عن الوضع الاجتماعي العام إن كل عائلة ترغب في تدريس أبنائها بالكليات الطبية، ولكن القدرة الاستيعابية للكليات محدودة ولا يمكنها استقبال كافة المتقدمين من الطلبة للدراسة، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة خاصة لاستقبال ملفات الطلبة الراغبين في الدراسة بكلية الطب البشري أو كلية الأسنان وكان عدد المتقدمين 454 طالبا، في حين قررت الجامعة متمثلة في رئيسها محمد بوحليقة ومجلسها العلمي أن القدرة الاستيعابية للكليات الطبية هي 100 طالب.

وشدد الصراح أن الإمكانيات محدودة من حيث طقم وأماكن التدريس، كما أن الدعم اللوجستي غير متوفر لذلك تم اللجوء إلى الامتحان التقييمي وتم تحديد النسبة 90 بالمئة ويتم قبول (100) طالب المتحصلين على أعلى نسبة.