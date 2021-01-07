المدعي العسكري يطالب مسؤولي هيئة مكافحة الفساد بوقف التعامل مع نعمان الشيخ

طالب المدعي العسكري العام، اليوم الخميس، مدراء الإدارات التابعة لهيئة مكافحة الفساد بوقف التعامل مع نعمان الشيخ المنتحل لصفة رئيس الهيئة.

وقال المدعي العسكري في خطاب موجه لمدراء الإدارات التابعة لهيئة مكافحة الفساد، إن نعمان الشيخ قام بإخفاء وثائق هامة تتعلق بالتحقيقات الجارية في قضية فساد جهاز الطب العسكري.

وحذر المدعي العسكري من التعامل مع نعمان الشيخ بأي شكل من الأشكال، مبينًا أن المخالفين لذلك سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

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