النائب الأول للمستشار صالح يجتمع في مقر ” نواب طرابلس ” مع سفير روما لتدارس الأزمة

ليبيا- التقى فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالسفير الإيطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو”.

ووفقا لما أعلنه النويري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك فقد جرى اللقاء ظهر الخميس في ما وصفه النويري نفسه ” مقر فرع مجلس النواب في العاصمة طرابلس ” .

وأضاف النويري في تدوينة قصيرة أن اللقاء شهد مناقشة المسارات المطروحة لإنهاء الأزمة في ليبيا وسبل تعزيز التعاون مع إيطاليا.

وكان النويري قد زار تركيا خلال الفترة الماضية في زيارة إلتقى فيها مسؤولين من المخابرات والخارجية التركية قبل أن يعود إلى طرابلس وفقًا لما أكدته تقارير إعلامية تركية ومحلية .

وفي السياق ذاته راجت أنباء عن انضمام النويري للبرلمان الموازي في طرابلس إلا أن خلافات ” قانونية ” وعدم نضوج صفقة سياسية بين الأعضاء حالت بينه وبين الإنشقاق بشكل رسمي عن المجلس في طبرق مقابل تعديل مكتب الرئاسة في طرابلس واحتفاظه بمنصب النائب الأول .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية