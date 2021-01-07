أمن بنغازي: ضبط أكبر مصنع للخمور في وسط بوهديمة

أعلنت مديرية أمن بنغازي مداهمه وضبط أكبر مصنع للخمور من وسط منطقه بوهديمة، واصفة العملية بأنها «أكبر الضبطيات بمدينة بنغازي».

وأشارت المديرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن المصنع من أكبر مصانع الخمور، من حيث مساحه المكان وحجم المعدات والتجهيزات والكمية المعدة للتصنيع والتي تبلغ مليون لتر تقريبا».

ونوه البيان، الذي نشره المكتب الإعلامي بالمديرية إلى «تفكيك المصنع واتلافه لصعوبه نقله»، مشيرا إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة».

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