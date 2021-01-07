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بدعم أوروبي .. شحنة أدوية تصل غريان

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مدينة غريان -الخميس- شحنة من الأدوية، ضمن مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي و تنفيذ لجنة الإنقاذ الدولية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية  بوزارة الصحة و المجلس البلدي غريان و إدارة الخدمات الصحية.

و ذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن قوام الشحنة أدوية  الأمراض المزمنة و مواد التحاليل الطبية و هي ضمن عدة شحنات تم توريدها كما قامت اللجنة بإقامة عدة دورات للأطباء  في “4” مراكز صحية، “العيادة المجمعة” و “مستوصف أولاد بن يعقوب” و “القواسم” و”أبوزيان”، علاوةً على دورات  للصيادلة والتثقيف الصحي للعاملين  بالمستوصفات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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