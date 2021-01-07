بدعم أوروبي .. شحنة أدوية تصل غريان

وصلت إلى مدينة غريان -الخميس- شحنة من الأدوية، ضمن مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي و تنفيذ لجنة الإنقاذ الدولية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة و المجلس البلدي غريان و إدارة الخدمات الصحية.

و ذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن قوام الشحنة أدوية الأمراض المزمنة و مواد التحاليل الطبية و هي ضمن عدة شحنات تم توريدها كما قامت اللجنة بإقامة عدة دورات للأطباء في “4” مراكز صحية، “العيادة المجمعة” و “مستوصف أولاد بن يعقوب” و “القواسم” و”أبوزيان”، علاوةً على دورات للصيادلة والتثقيف الصحي للعاملين بالمستوصفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية