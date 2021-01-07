سفير هولندا: لنجعل عام 2021 عاماً للسلام في ليبيا

دعا السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، إلى إطلاق عملية السلام في ليبيا عام 2021، بوقف إطلاق دائم وشامل، وذلك في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم.

“تومرز” غرد قائلاً عبر حسابه: “لنجعل عام 2021 عامًا أكثر سلامًا بالنسبة لليبيا: وقف إطلاق النار قائم، والإصلاحات الاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان وخدمة المساءلة. دعونا نقف متحدين لدعم السلام. سوف تظل هولندا شريك ليبيا من أجل السلام والاستقرار” وفق قوله.

وسبق لـ”تومرز” قبل أسابيع، الدعوة إلى دعم الحوار السياسي الليبي، معتبراً ذلك يؤدي إلى اتفاق شامل سلمي ومستدان، بروح الرية والأخوة، وفق تعبيره.