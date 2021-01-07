الميهوب: أذناب تركيا يذهبون لأنقرة لتلقي التعليمات بإفشال اتفاقية 5+5

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، طلال الميهوب، الخميس، إن اجتماعات عراب الإخوان المسلمين، خالد المشري، وباقي أذناب الدولة التركية، في تركيا مع الأتراك، ما هي إلا لأخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5.

وطالب الميهوب في تصريح إعلامي، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا.

وأكد الميهوب أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدى، وأن الرد سيكون مفاجئًا وخاطفا في حال أي تهديد لليبيا.

هذا وكانت مصادر صحفية قد أفادت في وقت سابق، الخميس، بأن رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري توجه إلى تركيا رفقة 16 من قادة المليشيات أبرزهم محمد الحصان وأيوب بوراس وبشير خلف الله الملقب بـ”البقرة”، مبينة أن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح النمروش توجه إلى تركيا في زيارة غير معلنة وقد سبقه وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي.

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