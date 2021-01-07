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بالصور.. السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كرم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ونائب رئيس المجلس احمد معيتيق الطالبة ميساء محمد حسن الغدامسي لحصولها على نسبة 100% في امتحانات الشهادة الثانوية القسم العلمي. 

وقال معيتيق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قمنا ظهر اليوم الخميس رفقة رئيس المجلس الرئاسي بتكريم الطالبة ميساء محمد حسن الغدامسي بمناسبة نجاحها الباهر لحصولها على نسبة 100% في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي القسم العلمي». وأضاف «الطالبة ميساء إحدى طالبات ثانوية مختار بلحاج، التابعة لمراقبة تعليم سوق الجمعة»وأردف نائب رئيس مجلس الرئاسي «قمنا بتهنئتها هي وأسرتها التي وفرت لها المناخ الملائم للدراسة لنيل هذا التفوق المستحق بكل جدارة». 

وفي منتصف ديسمبر الماضي، اعتمد عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي «2019 – 2020»، بنسبة نجاح 43.28%. وسجلت نسبة النجاح في القسم العلمي بواقع 44.97%، و37.41% للقسم الأدبي، ويخوض 29 ألفا و879 طالبا الدور الثاني في القسم العلمي، مقابل تسعة آلاف و818 طالبا بالقسم الأدبي.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • بصراحة ما فيش طالبة تقدر تجيب 100% في اي امتحان لشهادة الثانوية – ألا في حالة وجود واسطات من ادارة التدريس والتعليم – كانت هناك نسب في النظام السابق اقصاها 91٪‏ 96% فقط وكانت نسب فليلة جدا من الطلاب المجتهدين ومع عدم نسيان ان المنهج فالسابق كان قوي ودسم ويحتوي على مراقبين تربويين وكانت هناك حصص عسكرية تدريبية فالشهادة الثانوية الليبية ومع ذلك تفوقوا في نسب معينة لم تصل الى 100% أبدا .

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