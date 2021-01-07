«فرج»: خلاف بين أعضاء «الحوار السياسي» حول شغل المناصب العليا

قال عضو مجلس الدولة، موسى فرج، إن جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لديهم قناعة بأنه لا بد من الوصول إلى آلية يتم بموجبها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وعرضها على المشاركين في الحوار السياسي” وفق قوله.

أضاف “فرج” في تصريحات لصحفية الشرق الأوسط اللندنية، الصادرة اليوم الجمعة، أن “الخلاف يتمحور الآن حول من الذي يشغل المناصب العليا بالبلاد على اتجاهين: الأول يميل إلى أن تتحكم الأقاليم الثلاثة، كل واحد على حدة، بالمنصب المخصص له دون مشاركة الآخرين، أما الثاني فيتمسك بفتح باب الترشح داخل كل إقليم لأكثر من مترشح، كي تكون هناك فرصة للمفاضلة وللتنافس بينهم” وفق تعبيره.