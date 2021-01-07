صرمان.. تزايد أعداد إصابات كورونا الحرجة ومركز العزل ممتليء عن آخره

أكدت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، الخميس، أن المدينة تشهد تزايد عدد حالات الإصابات الحرجة والتي تحتاج للدخول لمركز العزل الصحي صرمان الذي أعلن أنه الآن ممتلىء ولا يوجد به سرير شاغر.

وقالت اللجنة في بيان، إنه مع تزايد الحالات الحرجة بقسم الفلترة والتي تحتاج للإيواء بمركز عزل، فإنها تناشد مستشفى صرمان العام بتخصيص قسم لضمه لمركز العزل صرمان، مشيرة إلى أن الأمر الآن هو أمام إدارة مستشفى صرمان، مؤكدًا أنه لابد من اتخاذ قرار حاسم وجريء يخدم المواطنين.

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