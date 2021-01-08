النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بتهم الإضرار بالمال العام

أصدر مكتب النائب العام الليبي، أمس الخميس، قرار الاحتفاظ بمدير عام الشركة الليبية المتحدة لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، بتهمة الإضرار بالمال العام ومخالفة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي.

القرار كان بالتزامن مع سجن مسؤول “محطات خط 30 ك.ف” من جنزور إلى رأس جدير بتهمة إساءة استعمال السلطة، بالإضافة إلى “أوامر بحبس عميد بلدية “عين زارة”؛ بتهمة إساءة استعمال السلطة والتقصير في حفظ وصون المال العام”.

يذكر أن مكتب النائب العام الليبي، أصدر خلال السنتين الأخيرتين عدة أوامر بسجن مسؤولين سامين في الدولة بتهم تتعلق عادة بالفساد وسوء التصرف والإضرار بالمال العام.