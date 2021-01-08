تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في صرمان

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، تسجيل 45 إصابة جديدة في البلدية وتماثل 34 حالة للشفاء.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابع لها استلم نتائج 260 مسحة أنفية من المختبر المرجعي طرابلس، مبينًا أنها أكدت سلبية 215 عينة وإيجابية 45 عينة بينها 9 حالات مخالطة و36 حالة جديدة.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الإصابات في البلدية بلغ 1081 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات توقف عند 62 حالة بينما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 781 حالة.

وكانت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان قد أكدت في وقت سابق، الخميس، أن المدينة تشهد تزايد عدد حالات الإصابات الحرجة والتي تحتاج للدخول لمركز العزل الصحي صرمان الذي أعلن أنه الآن ممتلىء ولا يوجد به سرير شاغر.

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