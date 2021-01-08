في طرابلس.. النويري ويوتشينو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الخميس، بالسفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو، في ما وصفه النويري نفسه “مقر فرع مجلس النواب في العاصمة طرابلس” لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال النويري في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه ناقش مع بوتشينو المسارات المطروحة لإنهاء الأزمة في ليبيا وسبل تعزيز التعاون مع إيطاليا.

وكانت تقارير إعلامية تركية ومحلية أكدت أن النويري زار تركيا خلال الفترة الماضية والتقى مسؤولين من المخابرات والخارجية التركية قبل أن يعود إلى طرابلس.

وأفادت مصادر في وقت سابق بأن النويري انضم لمجلس النواب الموازي في طرابلس إلا أن خلافات “قانونية” وعدم نضوج صفقة سياسية بين الأعضاء حالت بينه وبين الانشقاق بشكل رسمي عن مجلس النواب في طبرق مقابل تعديل مكتب الرئاسة في طرابلس واحتفاظه بمنصب النائب الأول.

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