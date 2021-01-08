نائب وعميد المتقاعد أحمد شيهوب السعيطي في زيارة لمديرية أمن بنغازي

بنغازي 08 يناير 2021 (وال)- أجرى عضو مجلس النواب والمستشار الأمني العميد المتقاعد أحمد شيهوب السعيطي، زيارة لمقر ديوان مديرية أمن بنغازي التقى خلالها بالسيد مدير الأمن عقيد ونيس الشكري.

وأشاد النائب والعميد المتقاعد أحمد السعيطي بجهود وانضباط عالي بديوان المديرية، والتطور لمعدلات الأداء بها، والذي أخذ في التصاعد بالآونة الأخيرة، وبالأخص العمل الميداني، وذلك خلال لقاءه بعدد من القياديين بالمديرية، منهم المساعد للشؤون العامة عقيد خالد هويدي، ورئيس الشؤون الإدارية عقيد عمر نجم، ورئيس قسم المعلومات عقيد خالد حيدر.

هذا وجاءت زيارة النائب والعميد المتقاعد أحمد السعيطي، في إطار الدعم للمديرية وخاصة وإن النائب يُعد قامة أمنية كبيرة، حيث عمل مديرًا لعديد من مديريات الأمن منها: البيضاء، المرج، بنغازي، أجدابيا، الواحات، صرمان، صبراتة، زواره، وغيرها من المديريات الأمنية، كما تولى مهام مدير هيئة السلامة الوطنية، ومهام أمنـية أخرى بقيادة إدارات ولجان وغرف أمنية. (وال- بنغازي) س خ/ ر ت

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