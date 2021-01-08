مستشفى البريقة العام يستأنف العمل بعد إنجاز الصيانة

بدأ العمل الفعلي في مستشفى البريقة العام -الخميس- بعد انتهاء أعمال الصيانة له وتجهيزه منذ فترة وجيزة -حسب ما ذكرته المنصات الإعلامية للحكومة الليبية، التي حضر رئيسها عبدالله الثني مراسم إعادة الافتتاح واستئناف تقديم المستشفى الخدمات للمرضى والمعالجين من مواطني مدينة البريقة ومن خارجها.
وشارك في مراسم إعادة الافتتاح واستئناف العمل، عضو مجلس النواب إدريس المغربي، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ومسؤولو وأعيان ومشايخ وحكماء بلدية البريقة.
تفقد “الثني” سير العمل داخل المستشفى ، متجولاً في أقسامه وأروقته للاطلاع عن كثب على ما أنجز وأبدى ارتياحه لهذا الإنجاز، آملا أن يقدم الخدمات الأفضل لبلدية البريقة والبلديات المجاورة، فيما ثمن مشايخ وأعيان وحكماء البريقة دور رئيس الحكومة الذي أثمر هذا الإنجاز بعد طول انتظار.
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