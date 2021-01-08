مستشفى البريقة العام يستأنف العمل بعد إنجاز الصيانة

بدأ العمل الفعلي في مستشفى البريقة العام -الخميس- بعد انتهاء أعمال الصيانة له وتجهيزه منذ فترة وجيزة -حسب ما ذكرته المنصات الإعلامية للحكومة الليبية، التي حضر رئيسها عبدالله الثني مراسم إعادة الافتتاح واستئناف تقديم المستشفى الخدمات للمرضى والمعالجين من مواطني مدينة البريقة ومن خارجها.

وشارك في مراسم إعادة الافتتاح واستئناف العمل، عضو مجلس النواب إدريس المغربي، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ومسؤولو وأعيان ومشايخ وحكماء بلدية البريقة.

تفقد “الثني” سير العمل داخل المستشفى ، متجولاً في أقسامه وأروقته للاطلاع عن كثب على ما أنجز وأبدى ارتياحه لهذا الإنجاز، آملا أن يقدم الخدمات الأفضل لبلدية البريقة والبلديات المجاورة، فيما ثمن مشايخ وأعيان وحكماء البريقة دور رئيس الحكومة الذي أثمر هذا الإنجاز بعد طول انتظار.

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