الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية -((صور))

شهد فندق كورنثيا في مدينة طرابلس انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق تحت شعار “تعزيز دور المرأة في وزارة الداخلية”.

افتتح الملتقى بكلمة لوزير الداخلية أكد من خلالها على ضرورة تعزيز دور المرأة في وزارة الداخلية باعتبارها ركيزة من ركائز الترتيبات الأمنية من خلال مشاركتها في تحقيق الأمن وبناء مجتمع أمن وواعي ، “فهي شريك الرجل في العمل الأمني”-حسب وصفه- مشيراً إلى أن “هذا الأمر لا يتم إلا من خلال التركيز على دور المرأة وإقحامها في المجال الأمني والشرطي من خلال تدريبها وتطوير قدراتها ومساهمتها في بناء المجتمع”.

كما أوضح “باشاغا” أن الوزارة ومنذ توليه مهامها ، تسعى إلى ضرورة إشراك المرأة وتشجيعها للقيام بواجبها الوطني من خلال القطاع الذي تنتسب إليه وبأن كل المجالات مفتوحة أمامها وذلك لتعزيز ثقة المرأة بنفسها، معرباً عن تفاؤله بأن عام 2021م سيكون عام سلام واستقرار وتنمية ووئام ويكون للمرأة دور في هذا الجانب، فيما أصدر تعليماته للإدارة المعنية بتشكيل لجنة لمتابعة كل لامشاكل التي تواجه المرأة العاملة في الوزارة.

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