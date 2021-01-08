«العربي الورفلي» مناشدا الليبيين: انقذوا تاريخكم .. 2 مليون وثيقة في طرابلس معرضة للنهب والعبث

قال المحلل السياسي العربي الورفلي:” أناشد كل الليبيين الشرفاء في الداخل والخارج من المؤرخين والمثقفين والأدباء والمهتمين وكل الناس المسارعة بمناشدة منظمات دولية ومناشدة منظمة الثقافة والعلوم ومقرها باريس “اليونسكو” بشأن إنقاذ مركز دراسات جهاد الليبيين.

وأضاف العربي الورفلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز دراسات جهاد الليبيين- المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية- يتعرض لتهديد حقيقي وخطر داهم، حيت أفادت مصادرنا بأن المكتبة الموجودة بالطابق تحت الأرض والتي تحتوي علي مليوني وثيقة ومخطوطة قد تتعرض في أي لحظة إلى النهب والعبث بمحتوياتها.

تابع:” أنه تاريخ يتعرض للسرقة والنهب بمشاركة أطراف محلية ودولية.. انقذوا تاريخكم أيها الليبيون”.

وكان الكاتب الصحفي الليبي أحمد الخميسي، المختص بالاقتصاد، قد عبر في وقت سابق، عن استغرابه من إصرار الهيئة العامة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق على أخذ مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بحجة أنه “وقف” رغم وجود 9 آلاف عقار “وقف” من بينها مقر حكومة الوفاق في طرابلس

وقال الخميسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من تسعة ألف عقار وقف من بينها مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة هيئة الأوقاف تريد مقر مركز الدراسات التاريخية” في إِشارة لـ «المركز الليبي للمحفوظات»، مردفًا “انقذوا الهوية الوطنية”.

كما دعا محمد كرازه عميد المصورين الليبيين، في وقت سابق، إلى الاعتصام لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية من العبث بالوثائق وتاريخ الأجداد.

وقال كرازه في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دعوة اعتصام لإنقاذ مركز التوثيق من العبث بالوثائق وتاريخ أجدادنا. المقر مهدد”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، قد دعا رجال الأعمال لشراء مبنى لمركز المخطوطات، مطالبا إياهم في الوقت نفسه بالتنازل عنه لصالح المركز.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هل يفعلها رجال الأعمال الوطنيين من باب مسئوليتهم الاجتماعية فيتنادون من أجل شراء مبنى المركز الوطني للمخطوطات التاريخية (الذاكرة التاريخية لشعبنا) والتنازل عنه لصالح المركز”.

يشار إلى أن الجهة المالكة لمبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وهي هيئة الأوقاف، قد أمهلت القائمين على المركز ثلاثة أيام، بحسب المتداول في الأخبار، لتسليم المقر أو الحجز عليه إداريا، وكانت الأوقاف قد طالبت المركز الذي يقع في مكان متميز بوسط العاصمة عام 2017 برفع قيمة الإيجار من 2000 دينار إلى 96 ألف دينار شهريا.