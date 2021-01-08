أحوال الطقس اليوم: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شمالا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة على غالبية مناطق الشمال، خصوصا الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، إن تلك المناطق ستتأثر أيضا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، بينما ستبقى الأجواء دافئة على بقية المناطق.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس مشمس على غالبية المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

الطقس مشمس، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و28 درجة مئوية.

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