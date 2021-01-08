موسى فرج: الخلاف بين أعضاء اللجنة الاستشارية لا يزال حول آلية اختيار المناصب العليا

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، موسى فرج، أن جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، لديهم قناعة بأهمية الوصول إلى آلية يتم بموجبها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وعرضها على المشاركين في الحوار السياسي.

ولفت فرج، إلى أن الخلاف يتمحور الآن حول من الذي يشغل المناصب العليا بالبلاد على اتجاهين، الأول يميل إلى أن تتحكم الأقاليم الثلاثة، كل واحد على حده، بالمنصب المخصص له دون مشاركة الآخرين، أما الثاني فيتمسك بفتح باب الترشح داخل كل إقليم لأكثر من مترشح، كي تكون هناك فرصة للمفاضلة وللتنافس بينهم.

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