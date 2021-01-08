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الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس والحرارة اليوم 8-1-2021 واليومين القادمين في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد البلاد تأثرها بكتلة هوائية ساخنة وتؤثر على مناطق شمال غرب ليبيا لهذا اليوم واليومين القادمين تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الطبيعية المسجلة في مثل هذا الوقت من السنة مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على هذه المناطق.

واشارت النشرة الجوية الصادرة اليوم الخميس، إلى أن تأثير هذه الكتلة الساخنة يمتد ومن بداية يوم غدا السبت ليشمل بغض مناطق الشمال الشرقي مع نشاط نسبي للرياح فيما تبقى الاجواء دافئة على بقية المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على اغلب مناطق الشمال ما بين 24-30مْ ولاتتجاوز 22مْ على الجبل الاخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع يوم غدا السبت حيث من المتوقع ان تتراوح مابين 26-32مْ، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين 26-28 مْ.

ومن المتوقع ان يقل تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الاحد حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي على مناطق اقصى الساحل الغربي يشمل يوم الاثنين بقية المناطق ويكون ملحوظاً نهاية الأسبوع، والله أعلم.

أعلم.

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ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية التنبوات الجوية الجمعة ادرجة الحرارة التنبؤات طقس اليوم مشمس المدينة دافئ/رياح نشطة مشمس مشمس زليتن مصراتة دافئ/رياح ارياح /رياح ارياح طقس مشمس /رياح طقس مشمس ارياح نشطة طقس مشمس دافئ 29 10 نالوت يفرن الزنتان 12 13 مشمس دافئ طقس مشمس دافئ طقس دافئ طقس طقس دافی/رياح مشمس دافئ/رياح طقس دافي/ريا نشطة طقس مشمس طقس مشمس طقس مشمس دافئ 14 27 دافى مزدہ 30 نسبيا نسبيا نسبيأ نسيا 28 طقس طقس طقس إلى إلى إسی إلى شر إلى قليله صافية رئيس وحدة 3/2 الغويل مراجعة طبرق جالو الجغبوب اشتيوي. ناصر محمد إعداد الإصدار‏'‏
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