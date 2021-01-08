الارصاد الجوية توضح توقعات الطقس والحرارة اليوم 8-1-2021 واليومين القادمين في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية في نشرة جوية جديدة عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد البلاد تأثرها بكتلة هوائية ساخنة وتؤثر على مناطق شمال غرب ليبيا لهذا اليوم واليومين القادمين تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الطبيعية المسجلة في مثل هذا الوقت من السنة مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على هذه المناطق.

واشارت النشرة الجوية الصادرة اليوم الخميس، إلى أن تأثير هذه الكتلة الساخنة يمتد ومن بداية يوم غدا السبت ليشمل بغض مناطق الشمال الشرقي مع نشاط نسبي للرياح فيما تبقى الاجواء دافئة على بقية المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على اغلب مناطق الشمال ما بين 24-30مْ ولاتتجاوز 22مْ على الجبل الاخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع يوم غدا السبت حيث من المتوقع ان تتراوح مابين 26-32مْ، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين 26-28 مْ.

ومن المتوقع ان يقل تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الاحد حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي على مناطق اقصى الساحل الغربي يشمل يوم الاثنين بقية المناطق ويكون ملحوظاً نهاية الأسبوع، والله أعلم.

أعلم.

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