الميهوب: على البعثة الأممية تحمل مسؤولياتها لكبح جماح تركيا وأذنابها في ليبيا

ليبيا- طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب البعثة الأممية إلى ليبيا بتحمل مسؤولياتها لكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا.

الميهوب أفاد في تصريح صحفي لقناة ليبيا الحدث تابعته صحيفة المرصد أن هذه البعثة معنية بوصفها راعية لاتفاقية جنيف في لعب دور لإنهاء التدخلات التركية مبينا أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي والرد سيكون مفاجئا وخاطفا في حال أي تهديد لليبيا.

وأشار الميهوب إلى أن اجتماعات من وصفه بعراب الإخوان رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مع باقي أذناب الدولة التركية في تركيا ما هي إلا لأخذ التعليمات من الباب العالي بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية لجنة “5+5” العسكرية المعنية باتفاق وقف إطلاق النار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية