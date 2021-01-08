توقعات الطقس في ليبيا ابتداءً من اليوم الجمعة

أخبار ليبيا24

أصدرت إدارة التنبؤات في المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة توقعات الوضع الجوي السائد والمتوقع لهذا اليوم.

وأوضحت الإدارة عبر حساب المركز الرسمي على “فيسبوك” أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة اعتبارًا من اليوم ستكون كتلة هوائية ساخنة تؤثر على مناطق شمال غرب ليبيا هذا اليوم واليومين المقبلين.

وأكدت الغدارة أن هذه الكتلة الهوائية تعل على ارتفاع درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الطبيعية المسجلة في مثل هذا الوقا من السنة مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وأضاف الإدارة أن هذه الرياح قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على تلك المناطق ويمتد تأثير الكتلة الساخنة بداية من يوم الغد ليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي مع نشاط نسبي للرياح فيما تبقى لأجواء دافئة على بقية لمناطق.

ولفتت الإدارة إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين (24 – 30) درجة مئوية ولا تتجاوز (22) درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأفادت إدارة التنبؤات في المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا يوم غد السبت حيث من المتوقع أن تتراوح مابين (26 – 32) درجة مئوية بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا مابين (26 – 28) درجة مئوية.

وتوقعت الإدارة أن يقل تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الأحد حيث تسجل درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا على مناطق أقصى الساحل الغربي يشمل يوم الإثنين بقية المناطق ويكون ملحوظًا نهاية الأسبوع