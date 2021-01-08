تقرير أمريكي: على بايدن التخلص من إرث إدارتي أوباما وترامب في ليبيا

أوصى معهد كاتو الأميركي، إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، بضرورة رفض الآراء الداعية إلى إعادة الانخراط في مستنقع ليبيا، حتى تتجنب تكرار سياسة سابقه باراك أوباما.

ودعا المعهد، وهو مركز أبحاث ليبرالي مقره في واشنطن، بايدن إلى الضغط على الدول الأخرى خصوصاً تركيا لممارسة ضبط النفس في البلاد.

وأكد المعهد، أن على بايدن إنتاج سجل بناء في السياسة الخارجية، من خلال نبذ الكثير من إرث إدارتي أوباما وترامب السابقتين، معتبراً التدخلات العسكرية لواشنطن وحروب تغيير النظام لم تفعل شيئاً سوى إحداث الفوضى من البوسنة وكوسوفو إلى العراق وسورية واليمن، متسببة في معاناة إنسانية هائلة، مؤكدا أن ليبيا تعد مثالاً بارزاً على ذلك.

وشدد المعهد الأميركي على ضرورة رفض بايدن التدخل في ليبيا، لافتا إلى أن آخر شيء تحتاجه أميركا هو إعادة الانخراط في مستنقع ليبيا، مؤكداً تسبب المسؤولين الأميركيين بالفعل في الكثير من المعاناة لليبيين.

ونصح المعهد، بايدن بأن يقر صراحة بمدى الضرر الذي ألحقته إدارة أوباما، وأن يوضح أنه لن يكون هناك تكرار لمثل هذه الحماقة في ليبيا أو في أي مكان آخر.

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