الثني يدشن رسميا العمل بمستشفى البريقة العام

دشن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، أمس الخميس العمل رسميا بمستشفى البريقة العام بعد انتهاء أعمال الصيانة به وتجهيزه منذ فترة وجيزة.

وتفقد الثني، سير العمل بالمستشفى المجهز وفقا لأعلى مستوى، متجولا في أقسامه وأروقته للاطلاع عن كثب على ما أنجز في هذا المرفق الاستراتيجي.

ويضم المستشفى عيادات خارجية تضم (العلاج الطبيعي، النساء، الأطفال، الباطنة، العيون، القلب، الملاحظة، الجراحة، العظام).

كما يضم غرفة طوارئ بسعة 5 أسرة، وغرفة عناية بسعة 5 أسرة، وغرفة إفاقة بسعة 5 أسرة، إضافة إلى غرفتين للعمليات الكبرى، وواحده صغرى للنساء.

كما يضم أقسام النساء، والرجال والأطفال، والجراحة، والباطنة، والعظام، كما يوجد في عيادة القلب جهاز قياس الضغط، ورسم القلب بالإجهاد، فيما يوجد بقسم الأشعة، الأشعة السينية، والمقطعية وموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد، وعيادة العيون، وجهاز لقياس ضغط العين، وجهاز رسم العين.