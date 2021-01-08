“أوغلو”: لولا تركيا لغرقت ليبيا في الفوضى

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في ليبيا، معربًا عن ترحيب أنقرة بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وخلال مقابلة مع صحيفة “ذو أفريكا ريبورت”، الفرنسية، قال جاويش أوغلو، إنه إذا لم تستجب تركيا للدعوة إلى دعم حكومة “الوفاق” ضد قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، وداعميه؛ لكانت ليبيا قد غرقت في الفوضى، بحسب تعبيره.

وتتدخل تركيا في ليبيا عسكريًا، منذ توقيعها اتفاقية تعاون مع حكومة “الوفاق”، في نوفمبر 2019، فضلاً عن تقديمها تدريبات عسكرية لعناصر تتبع “الوفاق”.

وصعّدت أنقرة من تدخلها في ليبيا بإرسال آلاف المرتزقة السوريين للقتال في صفوف حكومة “الوفاق” ضد الجيش الوطني.

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