رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي تبحث ملف الليبيات المتزوجات من الأجانب

أخبار ليبيا24- خاص بحثت رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي مع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد لملوم، أوضاع وحقوق الليبيات المتزوجات من الأجانب.

وقالت اللافي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ الخميس، إن الاجتماع تناول ملفين بارزين الأول حرمان أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب من الجنسية الليبية، وقضية النزيلات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، خصوصاً النسوة التي يقبع أطفالهن برفقتهن بالسجون.

وأوضحت رئيس وحدة تمكين المرأة أنه تمت مناقشة الملفين وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة بحضور وزارة الداخلية، كما تم الاتفاق على دراسة ومتابعة الملف مع كافة الجهات ذات العلاقة المباشرة، لمعرفة العراقيل والمشاكل ووضع حلول لها وضوابط.

وأضافت اللافي، أن الاجتماع تناول قضية النزيلات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وسبل إدماجهن وإعادة تأهيلهن، والتأكيد على توفير بيئة داعمة لتمكين المرأة من خلال الدراسة، وبحث آليات حضور المرأة.

وأشارت رئيس وحدة تمكين المرأة إلى أنه تم طرح عدد من الأفكار في هذين الملفين، وسنناقش في الاجتماعات الموسعة المقبلة كافة العراقيل، مؤكدة أن وزارة العدل حريصة على تعزيز حقوق المرأة خاصة، لأجل ذلك استحدثت وحدة لتمكين المرأة.