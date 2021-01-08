تقرير سويدي: تركيا جعلت من ليبيا حقل تجارب لأسلحتها

ليبيا- اتهم تقرير تحليلي أعدته شبكة أبحاث وأخبار “نوردوك مونيتور” السويدية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء تجارب الأسلحة على الشعوب.

التقرير المقتضب المعدُّ باللغة الإنجليزية والذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الأتراك يستخدمون شعب ليبيا وأرضها وبلدانًا وشعوبًا أخرى لتجريب الأسلحة وفاعليتها، على حساب الأراضي والشعوب الليبية والسورية والعراقية في آن واحد.

واختتم التقرير بالإشارة إلى تورط تركيا بتجريب الطائرات من دون طيار ودبابات ومروحيات قتالية وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية