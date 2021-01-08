قيادي بالحزب الحاكم التركي: الليبيون هم أحفاد الطليان وسايكس بيكو والألمان

ليبيا – إتهم عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “بكير أتاجان” قيام وفود من مدن بنغازي وطبرق والمدن الأخرى في شرق ليبيا بتلقي الأوامر من أنقرة.

“أتاجان” اتهم خلال استضافته في تغطية خاصة عن تطورات الشأن الليبي تم عرضها عبر شاشة العربية الحدث الإخبارية الخميس تابعتها صحيفة المرصد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإرسال هذه الوفود التي تمثله ، زاعمًا أنهم أحفاد الطليان وسايكس بيكو ولورانس العرب والألمان.

وأضاف “أتاجان” أن القادمين من الشرق يأخذون الأوامر وليس كما يفعل الطرابلسيون، مبينًا أن من يحتقر تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان هو حفيد الطليان وسايكس بيكو ولورانس العرب والألمان وأن من يدفع لمن وصفه بـ”المرتزق حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) هم الأميركان وليس الأتراك ومن أموال الليبيين على حد زعمه.

وأشار “أتاجان” إلى أن من يأتون إلى تركيا يطالبون بدعمها لهم ليحصلوا على مناصب جديدة في ليبيا في مجلس النواب أو في الحكومة فيما تطالبهم القيادة التركية بالعمل لصالح الشعب الليبي ولخدمته مؤكدا أن رأي هذه القيادة هو أن معظم هؤلاء يجب أن يتم تغييرهم لأنهم فقدوا ثقة الجمهور في الشرق والغرب.

وأضاف “أتاجان” أن من يغير هؤلاء ليس أردوغان بل الشعب الليبي وأنهم يأتون إلى تركيا للتباحث بشأن الاتفاقات الأمنية والبحرية مشيرا إلى أن الموقف التركي ثابت وهو أن هؤلاء يجب أن يكونوا خدما لشعبهم وليس للأتراك أو لأحفاد سايكس بيكو ولورانس والطليان والألمان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية