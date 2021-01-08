أوحيدة يحذر من دعوات لاعتبار الجنوب الشرقي إقليما رابعا

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيده، أن سكان الجنوب الشرقي مازالوا يعانون من كافة أنواع التهميش والظلم خلال العقود الماضية بسبب الفوضى والفساد، على الرغم من الثروات الطبيعية الضخمة التي يزخر بها الجنوب الشرقي

وحذر أوحيدة من قرار فاعليات ونخب وسكان الجنوب الشرقي أن تكون المنطقة إقليم رابع، لافتا إلى حرمانهم من التمثيل في كل الحوارات وهو ما يعد دليلا على اعتبار الجنوب الشرقي مجرد حديقة خلفية لا يساهم في تقرير مصيره.

وأضاف أوحيدة أن حياة المواطن الليبي في الجنوب الشرقي تزداد سوء يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه لا تتوافر خدمات أساسية في البنية التحتية خاصة الطرق غير الممهدة، لافتا إلى عدم استفادة الجنوب الشرقي من خيراته وترك بلدياته تعاني بسبب عدم الوفاء بالوعود من الحكومات.

وأفاد أوحيدة، بأن مخططات مليشيات المعارضة التشادية والسودانية لاحتلال الجنوب، فشلت بسبب استبسال أبناء الجنوب الشرقي في الدفاع وحدهم عن وجودهم.

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