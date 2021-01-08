الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة بالشمال.. وطقس دافئ ببقية المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة على غالبية مناطق الشمال، خصوصا الشمال الغربي.

وأوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تلك المناطق ستتأثر أيضا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار أحيانا، لافتا إلى أنه ستبقى الأجواء دافئة على بقية المناطق.

وعن الأحوال الجوية في “رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة”، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

أما عن الأحوال الجوية في “الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده”، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وفي “الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة”، يكون الطقس مشمس على غالبية المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية.

أما في “الكفرة – السرير – تازربو” فيكون الطقس مشمس، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و28 درجة مئوية.

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