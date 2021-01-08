بتدخّل تركي.. ليبيا تُفرج عن بحارة أوكرانيين مُتهّمين بتهريب النفط

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وصول بحارة بلاده، أعضاء طاقم الناقلة “كابتن خيام”، إلى منازلهم في أوكرانيا، بعد احتجازهم خمس سنوات في ليبيا.

وتوجّه الرئيس الأوكراني بالشكر، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه لعب دورًا مساعدًا في إتمام عملية الإفراج عن البحارة.

واحتُجِز البحارة الأوكرانيين عام 2016 في ليبيا؛ بتهمة الضلوع في عمليات تهريب محروقات ومشتقات نفطية من ليبيا.

وصدرت بحقهم أحكام سجن مدتها خمسة أعوام، في عام 2017، قبل أن يُعلن جهاز الشرطة القضائية، منذ يومين، عن ترحيل أربعة سجناء أوكرانيين محكومين على ذمة قضية تهريب من طرابلس إلى بلادهم.

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