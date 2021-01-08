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«مكافحة الأمراض»: 487 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 925 مصابا، في حين توفى 10 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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