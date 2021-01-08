ليبيا الان

“الناتو” يطلق مهمة استطلاعية قبالة المجال الجوي الليبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ حلف شمال الأطلسي “الناتو” تنفيذ مهمة جديدة تتعلق بليبيا، ففي حوالي الساعة 07:30 بتوقيت وسط أوروبا، غادرت طائرة آلية “تعمل بدون طيار” تابعة للحلف من نوع “هاوك RQ-4d” “فونيكس” متجهة جنوبًا.

وتحلّق الطائرة بدون طيار فوق منطقة وسط البحر المتوسط متجهة جنوبًا.

وفي وقت سابق، كانت مهمة مشابهة قد نفذها “الناتو” عن طريق طائرة “فونيكس”، فوق خليج سرت قبالة المجال الجوي الليبي.

ويبدو أن المهمة الجديدة التي انطلقت اليوم ستكون لتحقيق الأهداف نفسها، بحسب ما ذكره موقع itamilradar .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك