“الناتو” يطلق مهمة استطلاعية قبالة المجال الجوي الليبي

بدأ حلف شمال الأطلسي “الناتو” تنفيذ مهمة جديدة تتعلق بليبيا، ففي حوالي الساعة 07:30 بتوقيت وسط أوروبا، غادرت طائرة آلية “تعمل بدون طيار” تابعة للحلف من نوع “هاوك RQ-4d” “فونيكس” متجهة جنوبًا.

وتحلّق الطائرة بدون طيار فوق منطقة وسط البحر المتوسط متجهة جنوبًا.

وفي وقت سابق، كانت مهمة مشابهة قد نفذها “الناتو” عن طريق طائرة “فونيكس”، فوق خليج سرت قبالة المجال الجوي الليبي.

ويبدو أن المهمة الجديدة التي انطلقت اليوم ستكون لتحقيق الأهداف نفسها، بحسب ما ذكره موقع itamilradar .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية