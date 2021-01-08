تومرز يدعو لإطلاق عملية سلام في ليبيا خلال 2021

دعا السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، إلى إطلاق عملية السلام في ليبيا عام 2021، بوقف إطلاق النار الدائم والشامل.

“وقال تومرز” ، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”. “ليجعل الجميع عام 2021 عامًا أكثر سلامًا بالنسبة لليبيا، ويكون وقف إطلاق النار قائم، والإصلاحات الاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان وخدمة المساءلة، مطالبا الليبيين بالاتحاد لدعم السلام، مؤكدا أن هولندا ستظل شريك ليبيا من أجل السلام والاستقرار.

وسبق لـ”تومرز” قبل أسابيع، الدعوة إلى دعم الحوار السياسي الليبي، معتبراً ذلك يؤدي إلى اتفاق شامل سلمي ومستدان، بروح الرية والأخوة، وفق تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24