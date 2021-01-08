“الوطني لمكافحة الأمراض”: 487 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 925 حالة ووفاة 10 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل (487) إصابة جديدة بفيروس كورونا، و(925) حالة شفاء، و(10) وفيات وذلك من خلال التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 07 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم(297) .

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3474) عينة موزعة على المختبرات التالية :(المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (950) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (239) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (75) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (148) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (59) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (42) عينة – مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (186) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (99) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (154) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (56) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (78) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (40) عينة – مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (123) عينة).

وذكر المركز الوطني أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (2987) عينة سالبة

– عدد (487) عينة موجبة ( 323 جديدة + 164 مخالطة )

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 135 حالة جديدة

عدد 35 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 2 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 51 حالة مخالطة

4.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

5.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

6.صرمان

عدد 14 حالة جديدة

7.الماية

عدد 4 حالة جديدة

8.الزهراء

عدد 4 حالة جديدة

9.زلطن

عدد 4 حالة جديدة

10.بني وليد

عدد 9 حالة جديدة

11.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

12.الخمس

عدد 14 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

13.زليتن

عدد 26 حالة جديدة

عدد 22 حالة مخالطة

14.السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 3 حالة جديدة

16.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

17.الزنتان

عدد 16 حالة مخالطة

18.السائح

عدد 2 حالة جديدة

19.سبها

عدد 10 حالة جديدة

20.الشاطئ

عدد 6 حالة جديدة

21.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

22.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

23.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

24.بنت بية

عدد 1 حالة جديدة

25.الشويرف

عدد 1 حالة جديدة

26.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

27.سرت

عدد 3 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

28.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

29.باطن الجبل

عدد 1 حالة مخالطة

30.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

31.الزاوية المركز

عدد 15 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

32.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

33.سوق الخميس امسيحل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

34.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

35.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

36.الأصابعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

37.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

38.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

39.اجدابيا

عدد 7 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

40.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

41.غريان

عدد 11 حالة جديدة

42.صبراته

عدد 7 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

ولفتت اللجنة إلى أن تفاصيل الـ (925) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 713 حالة في طرابلس

2.عدد 34 حالة في صرمان

3.عدد 3 حالات في اجدابيا

4.عدد 11 حالة في الزنتان

5.عدد 34 حالة في مصراته

6.عدد 6 حالات في سبها

7.عدد 23 حالة في صبراته

8.عدد 21 حالة في سرت

9.عدد 13 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 67 حالة في الزاوية الغرب

وبينت اللجنة أن تفاصيل الـ (10) حالات الوفاة:

1.عدد 1 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 4 حالات في مصراته

4.عدد 1 حالة في تراغن

5.عدد 2 حالة في صبراته

6.عدد 1 حالة في سرت

وذكرت اللجنة أن الإحصاءات العامة تمثلت في أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 104002، وأن الحالات النشطة 23241، والمتعافين 79193، والوفيات 1568.