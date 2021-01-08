طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها مصراتة وزليتن

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، منها 165 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 51 حالة، ثم زليتن بـ 48 حالة، و23 حالة في الزاوية المركز، و20 حالة في صبراتة، و16 حالة في كل من الزنتان والخمس، و14 حالة في كل من أجدابيا وصرمان، و11 حالة في غريان، و10 حالات في سبها، و9 حالات في كل من سرت وبني وليد، و7 حالات في الزاوية الغرب، و6 حالات في الشاطئ، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

إضافة إلى 5 حالات في كل من العجيلات والرياينة وسوق الخميس امسيحل، و4 حالات في كل من الماية والزهراء وزلطن، و3 حالات في كل من الأصابعة وجنزور والبوانيس، وحالتين في كل من بنغازي والجميل والمنشية الجميل وسواني بن آدم وقصر الأخيار والسائح والكفرة والقلعة والزاوية الجنوب والسبيعة، وحالة واحدة في كل من تراغن والغريفة وبنت بية والشويرف وباطن الجبل ويفرن والعامرية ورقدالين.

وتماثل للشفاء 925 مصابا، بينهم 713 حالة في طرابلس، و34 حالة في صرمان، و3 حالات في أجدابيا، و11 حالة في الزنتان، و34 حالة في مصراتة، و6 حالات في سبها، و23 حالة في صبراتة، و21 حالة في سرت، و13 حالة في الزاوية المركز، و67 حالة في الزاوية الغرب.

في حين توفى 10 آخرون منهم 4 حالات في مصراتة، وحالتان في صبراتة، وحالة واحدة في كل من طرابلس والزاوية الغرب وتراغن وسرت.

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